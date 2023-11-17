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Сегодня, 09:45

Зорин назвал хорошим уровень чемпионата Белоруссии: «Лидеры не затерялись бы в РПЛ»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Даниил Зорин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник минского «Динамо» Даниил Зорин, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», в интервью «СЭ» высказался об уровне белорусского чемпионата.

— Как тебе уровень чемпионата Белоруссии?

— Хороший: те команды, что идут вверху таблицы, достаточно высокого уровня. Думаю, они могли бы спокойно играть в РПЛ. Точно бы не затерялись. Да и остальные тоже могут дать бой.

— Но в целом лига уступает РПЛ?

— Она послабее, да. Все-таки российский чемпионат довольно сильный, там много качественных ребят. Но я точно не скажу, что в Белоруссии совсем слабый уровень футбола. Это точно не так.

Зорин стал игроком минского «Динамо» в августе 2023 года. Соглашение между «Спартаком» и белорусским клубом рассчитано до декабря 2023 года и не предусматривает права выкупа 19-летнего футболиста.

Даниил Зорин. «Спартак» — на 100% самый популярный клуб страны. На выездах нас поддерживают мощнее, чем хозяев". Интервью Зорина

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Минск)
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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