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Сегодня, 10:30

Зорин: «В Минске впервые живу один. Поначалу были проблемы с питанием»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Даниил Зорин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник минского «Динамо» Даниил Зорин, права на которого принадлежат «Спартаку», в интервью «СЭ» рассказал о жизни в Белоруссии.

«Это мой первый опыт самостоятельной жизни — поначалу было проблематично с питанием. Но уже освоился. Иногда готовлю сам: макароны, картошку, курицу. Иногда покупаю готовое. Плюс на базе кормят. В Москве, конечно, комфортнее — у меня там все друзья, родные. Но Минск тоже очень красивый и спокойный город. Белоруссия все-таки братская страна — здесь все на русском, люди очень отзывчивые. За эти полгода точно стал более самостоятельным и ответственным — вышел из зоны комфорта и стал чуть более осознанным», — сказал Зорин.

19-летний россиянин перешел в минское «Динамо» на правах аренды из «Спартака» в августе 2023 года. Хавбек забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах за белорусскую команду.

Арендное соглашение действует до конца 2023 года.

Даниил Зорин. «Спартак» — на 100% самый популярный клуб страны. На выездах нас поддерживают мощнее, чем хозяев". Интервью Зорина

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ФК Динамо (Минск)
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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