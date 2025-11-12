Видео
12 ноября, 23:41

Головин заявил, что Батракову стоит переходить в «Монако»

Руслан Минаев
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову стоит перейти во французский клуб.

«Я за то, чтобы молодые переходили, если у них есть желание. Читал об этом, но не говорил с ним. Конечно, есть смысл переходить в «Монако», — сказал Головин журналистам после BetBoom товарищеского матча России и Перу (1:1).

Ранее сообщалось, что «Монако» готов заплатить за 20-летнего Батракова 20 миллионов евро. Позже в клубе опровергли информацию.

Алексей Батраков.Слух дня в российском футболе: Батраков может стать одноклубником Головина в «Монако»

В этом сезоне на счету Батракова 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 4 результативными передачами. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.

14

  • Petr Bitkin

    Головин - дурак. Курит табак. Спички ворует. Дома не ночует :) Выйти "один на один" и подарить голешник вратарю. Я б такое нанерешился... ну я и не Головин, суперспортсмен. У великих и ошибки великие. Не рассчитал. Возомнил, что "шишка", а на сАмом деле - такой же, как и все мы, грешные :) ... ну, я ещё проклясть могу кого ещё, только не хочу :) . Карпин в Сочи - исключение. Пора на диван спаниелю :)

    13.11.2025

  • анатолий еремин

    Ну перешел Головин в Монако ,разве он стал лучше играть.по играм за сборную во всяком случае, незаметно совсем. Сафонов вообщев ПСЖ перешел каким он стал сильным вратарем ,мы видели вчера.еще там Захарян где=то в Испании,тоже наверное стал сильнее.

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    Чмо подзаборное. Со своей половины выйти, и... пижонить?... Ну, Бог ему судья. Карма - не железная, а мистическая - тут обидел, там пожертвовал, тут обворовал, там... банк сорвал. Помилуйте, ну - гнойная эрефия. Пока не опомнитесь. От бабла и плоти головы закружились :) .Пройдёт, может ?.. :) Доступно - ваши все "футболы" - отражение болота эрефии. Бесследно это не проходит. Вот, смотрите- Бог даже "Катюшу" не дал спеть на "Газпроме". :( Лукойл - то же... ох, надоело, помилуй Бог... :)

    13.11.2025

  • руслан магомедов

    Это наши СМИшки электричку без головы пиарят. Монако сплавит головина уже летом. Он, еще кого протежирует сам на банке хлеб чужой жрет.

    13.11.2025

  • руслан магомедов

    НЕ возьмут вашего батракова ни в Монако , ни в Ференцварош. Причина он не стабильный, и уже сейчас видно что физуха у него средненькая, да и опыта забивного так себе. 20 лямов за него не дадут. Электричка без головы тебя уже к лету попрут из Монако, увидишь.

    13.11.2025

  • Славомудр Приморский

    А Карпину - в "Реал" или "Барсу", да.

    13.11.2025

  • Adminni

    Монако играет в ЕК каждый год, Головин его там хорошо адаптирует, да и Монако это по хорошему трамплин в топ клуб... да Головин там сидит, но скажем честно, на пике формы он часто получал травмы и одно время был на грани хрусталя

    13.11.2025

  • Slim Tallers

    Есть кому попросить Рыболовлева об этой услуге. Только куда тогда девать всадника без головы?! Монако двоих не вынесет.

    13.11.2025

  • Эстебан

    У тебя, "головешка", спросить забыли!

    13.11.2025

  • hovawart645

    Ну какое Монако?! В Барсу, за 97 лямов, через сезон.

    13.11.2025

  • Ратель

    Чтобы в лучшем случае быть игроком обоймы и пересменки в середнячке чемпионата, колторый на один отдельно взятый ПСЖ сильнее нашего? Ну или стухнуть, как Кузяев в Гавре с большей вероятностью. Какое-то дурное пожелание товарищу.

    13.11.2025

  • AlexCS4

    В Монако удивились заявлению Головина. :)

    13.11.2025

  • Иван Л.

    В Монако - нет. Монако - клоака))

    13.11.2025

  • 555 555

    Вдвоём батрачить будут.

    12.11.2025

    Александр Головин
    Алексей Батраков
    Футбол
    ФК Локомотив (Москва)
    ФК Монако
