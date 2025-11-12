Головин заявил, что Батракову стоит переходить в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову стоит перейти во французский клуб. «Я за то, чтобы молодые переходили, если у них есть желание. Читал об этом, но не говорил с ним. Конечно, есть смысл переходить в «Монако», — сказал Головин журналистам после BetBoom товарищеского матча России и Перу (1:1). Ранее сообщалось, что «Монако» готов заплатить за 20-летнего Батракова 20 миллионов евро. Позже в клубе опровергли информацию. Слух дня в российском футболе: Батраков может стать одноклубником Головина в «Монако» В этом сезоне на счету Батракова 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 4 результативными передачами. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.

Petr Bitkin Головин - дурак. Курит табак. Спички ворует. Дома не ночует :) Выйти "один на один" и подарить голешник вратарю. Я б такое нанерешился... ну я и не Головин, суперспортсмен. У великих и ошибки великие. Не рассчитал. Возомнил, что "шишка", а на сАмом деле - такой же, как и все мы, грешные :) ... ну, я ещё проклясть могу кого ещё, только не хочу :) . Карпин в Сочи - исключение. Пора на диван спаниелю :) 13.11.2025

анатолий еремин Ну перешел Головин в Монако ,разве он стал лучше играть.по играм за сборную во всяком случае, незаметно совсем. Сафонов вообщев ПСЖ перешел каким он стал сильным вратарем ,мы видели вчера.еще там Захарян где=то в Испании,тоже наверное стал сильнее. 13.11.2025

Petr Bitkin Чмо подзаборное. Со своей половины выйти, и... пижонить?... Ну, Бог ему судья. Карма - не железная, а мистическая - тут обидел, там пожертвовал, тут обворовал, там... банк сорвал. Помилуйте, ну - гнойная эрефия. Пока не опомнитесь. От бабла и плоти головы закружились :) .Пройдёт, может ?.. :) Доступно - ваши все "футболы" - отражение болота эрефии. Бесследно это не проходит. Вот, смотрите- Бог даже "Катюшу" не дал спеть на "Газпроме". :( Лукойл - то же... ох, надоело, помилуй Бог... :) 13.11.2025

руслан магомедов Это наши СМИшки электричку без головы пиарят. Монако сплавит головина уже летом. Он, еще кого протежирует сам на банке хлеб чужой жрет. 13.11.2025

руслан магомедов НЕ возьмут вашего батракова ни в Монако , ни в Ференцварош. Причина он не стабильный, и уже сейчас видно что физуха у него средненькая, да и опыта забивного так себе. 20 лямов за него не дадут. Электричка без головы тебя уже к лету попрут из Монако, увидишь. 13.11.2025

Славомудр Приморский А Карпину - в "Реал" или "Барсу", да. 13.11.2025

Adminni Монако играет в ЕК каждый год, Головин его там хорошо адаптирует, да и Монако это по хорошему трамплин в топ клуб... да Головин там сидит, но скажем честно, на пике формы он часто получал травмы и одно время был на грани хрусталя 13.11.2025

Slim Tallers Есть кому попросить Рыболовлева об этой услуге. Только куда тогда девать всадника без головы?! Монако двоих не вынесет. 13.11.2025

Эстебан У тебя, "головешка", спросить забыли! 13.11.2025

hovawart645 Ну какое Монако?! В Барсу, за 97 лямов, через сезон. 13.11.2025

Ратель Чтобы в лучшем случае быть игроком обоймы и пересменки в середнячке чемпионата, колторый на один отдельно взятый ПСЖ сильнее нашего? Ну или стухнуть, как Кузяев в Гавре с большей вероятностью. Какое-то дурное пожелание товарищу. 13.11.2025

AlexCS4 В Монако удивились заявлению Головина. :) 13.11.2025

Иван Л. В Монако - нет. Монако - клоака)) 13.11.2025