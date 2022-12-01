Карпукас уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ по итогам сезона

Полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас уверен, что команда сохранит прописку в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

— До 12-го места у вас шесть очков — за что вы боретесь? Про топ-5 забыли?

— Да какой топ-5. Конечно забыли! Мы сейчас думаем о том, как обезопасить себя от зоны вылета.

— Уверен на 100 процентов, что «Локомотив» не вылетит?

— Да, — цитирует игрока «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место, набрав 13 очков.