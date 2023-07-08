Полузащитник «Нефтчи» Сайеф рассказал об увлечении шахматами: «Непомнящий — великолепный игрок»

Полузащитник «Нефтчи» Кенни Сайеф в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем хобби.

— Мне рассказывали, что вы увлекаетесь шахматами.

— Да, играю часами. Мне очень нравится эта игра. Из-за отсутствия времени, я не особо много слежу за новостями, но имена почти всех великих гроссмейстеров знаю.

— Российский шахматист Ян Непомнящий весной играл в матче за звание чемпиона мира против китайца Дина Лижэня. Следили за этим противостоянием?

— Нет, но в курсе, что корона досталась Лижэню. Но Непомнящий — великолепный игрок.

Непомнящий в матче за звание чемпиона мира по шахматам-2023 на тай-брейка уступил Дин Лижэню со счетом 9,5:8,5.