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Американский полузащитник «Нефтчи»: «В первом матче против «Зенита» запомнился Халк, Витсель и Гарай, сейчас поразил Клаудиньо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Нефтчи» Кенни Сайеф в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением от визита в Россию.

— Вы бывали ранее в России?

— Это мой второй визит. И вновь я нахожусь в Санкт-Петербурге. Мне здесь нравится. Правда пока ничего не удалось посмотреть, потому что целыми днями мы тренируемся. Город в России, который я бы хотел посетить? Однажды я хотел бы побывать в Москве.

— Когда был ваш первый визит в Россию?

— 2015 год. В составе «Гента» я играл в Лиге чемпионов против «Зенита». Тогда в Санкт-Петербурге мы проиграли 2:1, но в домашнем матче одержали победу с таким же счетом. «Зенит» занял первое место в группе, а мы финишировали вторыми.

— Кто в том матче вам запомнился?

— Халк, Витсель и Гарай. Также отлично помню игру Данни. Он проделывал большой объем работы на поле, очень много бегал.

— Сильно ли «Зенит» изменился с того времени?

— Сложно сравнивать. Тогда мы играли в Лиге чемпионов, а сейчас участвуем в товарищеском турнире. В игре, которая была пару дней назад на поле в составе обеих команд было много молодых игроков.

— Кто поразил вас в новом «Зените»?

— Конечно же Клаудиньо, который провел потрясающий матч и забил нам один из мячей.

ФК Зенит
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