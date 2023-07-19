Полузащитник «Нефтчи» Озобич: «Помню Федуна! «Спартак» сейчас на правильном пути, может стать чемпионом»

Полузащитник «Нефтчи» Филип Озобич заявил «СЭ», что «Спартак» в нынешнем сезоне чемпионата России может занять первое место.

Озобич принадлежал красно-белым с января 2008 года по сентябрь 2013 года.

«Помню Федуна! Всех деталей, что происходит сейчас, я не знаю. Но думаю, «Спартак» сейчас на правильном пути — может стать чемпионом. Приятно было оказаться на стадионе, увидеть все это», — сказал Озобич «СЭ».

В первом туре чемпионата России-2023/24 «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Матч пройдет 23 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.