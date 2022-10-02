Полузащитник «Нижнего Новгорода» Майга: «Они все меня хотели: «Спартак» и ЦСКА. Не знаю, почему они поменяли решение»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга после завершения матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» рассказал, какие цели ставит перед собой.

— Вышел Милсон и сказал, что он в топе российских игроков. Он сравнил себя с Малкомом и Промесом. Ты можешь так сказать про себя?

— Это хорошая реклама для меня. Реально я хочу, чтобы я был вторым-третьим игроком на своей позиции в РПЛ. Я буду работать больше для этого. Это мой стиль.

— Какая цель для вас самая главная?

— Попасть в чемпионат из Европы: Франция, Бельгия. «ПСЖ»? Я пока в Нижнем Новгороде.

— Вы чувствуете разницу между высшей и первой лигой?

— Скорости другие. Надо думать быстрее, нельзя терять позицию. В первой лиге неплохо, там много борьбы. Но в РПЛ другая скорость, но я уже привык.

— С кем бы ты поменялся футболкой из игроков «Спартака»?

— Думаю, Промес. Видно его уровень сразу.

— Ты рассказывал о разговоре с генеральным директором ЦСКА. Что будет, если после такого матча тебе позвонит спортивный директор «Спартака»?

— Для меня было обидно. Они все меня хотели: «Спартак» и ЦСКА. Не знаю, почему они поменяли решение. Мой агент мне сказал. Скауты даже были на одном из матчей «Велеса». Не знаю, что произошло потом.

— То есть они пожалели теперь?

— Не знаю, я пока в «Нижнем». Надо еще больше работать. Посмотрим.

— Ты рад, что не оказался в «Рубине»?

— Между деньгами и футболом я выбрал футбол. Мне надоело играть два года в ФНЛ. Принял решение, что буду рассматривать предложение только от клуба РПЛ.

— «Рубин» хотел тебя убить деньгами?

— Там хорошие условия. Вы сами знаете, что это топ для футболиста. Про зарплату ничего не могу сказать.