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2 октября, 23:11

Полузащитник «НН» Майга: «Для меня радостно забить первый гол в РПЛ»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга поделился эмоциями от забитого гола в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Этот мяч стал для игрока первым в составе нижегородского клуба.

— Давайте порассуждаем о голе, как удалось обойти игроков «Спартака»?

— Тренеры сказали, что надо вперед больше двигаться с мячом, к штрафной. Нужно попробовать. Сегодня повезло.

— Вы били в ближний угол, но это угол вратарский.

— Я просто катил его влево. Видел, что вратарь стоял в центре. Специально бил влево. Обманул Селихова!

— Поражение не сделало эмоции от гола грустнее?

— Для меня радостно забить первый гол в РПЛ. Но команде обидно, что у нас третье поражение подряд. Настрой на следующую игру должен быть наглее.

— Какое впечатление произвел «Спартак», они могут бороться за чемпионство?

— Они недавно выиграли у «Зенита», это хорошая команда. Сразу видно, что они готовы. Надеюсь, что если они будут так играть, то смогут бороться за чемпионство.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Мамаду Майга
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