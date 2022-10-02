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2 октября, 22:33

Полузащитник «НН» Майга: «Очень обидное поражение, сильно хотели выиграть»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 11-го тура РПЛ.

— Насколько заслуженное сегодня поражение?

— Обидно. Сильно хотели выиграть. После поражения от «Краснодара», когда мы пропустили два в конце, — особенно. В первом тайме хорошо играли. К сожалению, не повезло. Во втором тайме обидно пропустили.

— Первый гол, какие эмоции?

— Очень рад. Ждал этот гол. Сегодня чувствовал, что забью. Слава богу, что повезло сегодня. Но очень обидно проиграли.

— Что значит, что вы чувствуете: что-то приснилось или есть какая-то примета?

— Всегда такие эмоции очень важны для футболиста. Надеюсь, это мой не последний гол в РПЛ.

— Какое на вас произвел впечатление «Спартак»?

— Реально хорошая команда. Они здорово двигались с мячом. Очень важно, что они не боялись играть в футбол. Это начинается с вратаря. Хорошая команда так будет играть всегда. Мне такое нравится.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Мамаду Майга
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