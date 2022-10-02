Полузащитник «НН» Майга: «Очень обидное поражение, сильно хотели выиграть»

2 октября, 22:33
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 11-го тура РПЛ.
— Насколько заслуженное сегодня поражение?
— Обидно. Сильно хотели выиграть. После поражения от «Краснодара», когда мы пропустили два в конце, — особенно. В первом тайме хорошо играли. К сожалению, не повезло. Во втором тайме обидно пропустили.
— Первый гол, какие эмоции?
— Очень рад. Ждал этот гол. Сегодня чувствовал, что забью. Слава богу, что повезло сегодня. Но очень обидно проиграли.
— Что значит, что вы чувствуете: что-то приснилось или есть какая-то примета?
— Всегда такие эмоции очень важны для футболиста. Надеюсь, это мой не последний гол в РПЛ.
— Какое на вас произвел впечатление «Спартак»?
— Реально хорошая команда. Они здорово двигались с мячом. Очень важно, что они не боялись играть в футбол. Это начинается с вратаря. Хорошая команда так будет играть всегда. Мне такое нравится.