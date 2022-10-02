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2 октября, 22:43

Майга: «Я сильно хочу играть в сборной, моя семья очень ждет этого»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга рассказал, что хотел бы играть за сборную России или Мали.

— Что у тебя со сборной?

— Чтобы попасть туда, нужны связи. У нас все футболисты играют в Европе: Бельгии, Франции, Германии. Думаю, они больше смотрят эти чемпионаты, чем чемпионат России.

— Какие связи нужны для сборной?

— Думаю, нужны связи с человеком, который подскажет про меня наверх. Я сильно хочу играть в сборной. Моя семья очень ждет этого. Есть, конечно, и российский паспорт. Посмотрим.

— Тебе звонил Карпин?

— Пока нет.

— Следил за игрой сборной России против Киргизии?

— Парни давно не играли. Думаю, у меня есть шансы. Если напишут — я буду отвечать. Выбор сборной? Это сложное решение. Я буду думать вместе с семьей.

— Что тут думать?

— Нужно тут думать, потому что это Мали и Россия. Самое главное попасть в сборную.

Карьеру 27-летний полузащитник начал в малийской команде «Жанна д'Арк». В России с 2020 года он выступал за «Велес» (Москва). В ноябре 2021 года Майга получил российское гражданство.

В «Нижний Новгород» хавбек прешел летом 2022 года, заключив с клубом соглашение на три года.

РПЛ
Сборная Мали по футболу
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ФК Нижний Новгород
Мамаду Майга
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