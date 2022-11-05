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5 ноября, 23:38

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Михайлов: «Мы заслужили победу над ЦСКА»

Мария Гусева
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Полузащитник «Нижнего Новгорода» Ярослав Михайлов поделился эмоциями от победы над ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура РПЛ. Хавбек был признан лучшим игроком встречи.

— Доволен ли своей игрой? В первую очередь доволен командой. Мы, наконец, прервали неудачную серию. Одержали победу в Москве над ЦСКА. Эмоции только положительные. Мы серьезно готовились к этому матчу, обсуждали, что нам нужно подкорректировать. Действовали очень собранно, самоотверженно и дисциплинированно и заслужили эту победу. Сейчас немного разрядились, успокоились. Теперь будем двигаться дальше: готовиться к «Ахмату».

— Сегодня ты сделал голевую передачу с углового. Идешь по стопам Николая Калинского?

— У Калинского на тренировках 10 из 10 летит, куда надо, так что мне есть, к чему стремиться, и есть, с кого брать пример, — цитирует пресс-служба «Нижнего Новгорода» Михайлова.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков. «Нижний Новгород» занимает 12-е место с 16 очками.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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