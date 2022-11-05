Полузащитник «Нижнего Новгорода» Михайлов: «Мы заслужили победу над ЦСКА»

5 ноября, 23:38
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Ярослав Михайлов поделился эмоциями от победы над ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура РПЛ. Хавбек был признан лучшим игроком встречи.
— Доволен ли своей игрой? В первую очередь доволен командой. Мы, наконец, прервали неудачную серию. Одержали победу в Москве над ЦСКА. Эмоции только положительные. Мы серьезно готовились к этому матчу, обсуждали, что нам нужно подкорректировать. Действовали очень собранно, самоотверженно и дисциплинированно и заслужили эту победу. Сейчас немного разрядились, успокоились. Теперь будем двигаться дальше: готовиться к «Ахмату».
— Сегодня ты сделал голевую передачу с углового. Идешь по стопам Николая Калинского?
— У Калинского на тренировках 10 из 10 летит, куда надо, так что мне есть, к чему стремиться, и есть, с кого брать пример, — цитирует пресс-служба «Нижнего Новгорода» Михайлова.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков. «Нижний Новгород» занимает 12-е место с 16 очками.
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Основные источники исследования