Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:55

Полузащитник «Ньюэллс Олд Бойз» Агирре может продолжить карьеру в России

Telegram Дзен

Аргентинский полузащитник Брайан Агирре, выступающий на родине за клуб «Ньюэллс Олд Бойз», может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Metaratings.

По информации издания, его кандидатура была предложена нескольким клубам Российской Премьер-Лиги, включая «Спартак».

Сам футболист готов рассматривать предложения о переходе в РПЛ. Он рассчитывает получить контракт на сумму около 2 миллионов евро в год.

21-летний Агирре выступал за молодежную сборную Аргентины, а на взрослом уровне — за «Ньюэллс Олд Бойз». С 2021 года он провел за клуб 53 матча и забил три мяча. Его контракт истекает в конце 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
0
Читайте также
Макдэвид на набрал очков в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли
Умер первый боец в истории UFC — 180-килограммовый сумоист Тейла Тули
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Голкипера ЦСКА сватают в «Атлетико», «Зенит» покупает еще одного россиянина
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Магкеев стал первым новичком «Пари НН»
Нападающий «Акрона» Барт переходит в «Сочи»
«Локомотив» интересуется Зелимханом Бакаевым
«Рубин» накажет и оштрафует своего лучшего бомбардира. Даку оскорбил македонцев на Евро
«Акрон» подпишет черногорского полузащитника Лончара
Агент Овечкина ответил на вопрос о возможном участии хоккеиста в матчах футбольного «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Доктор Лю — о Василькове: «Он принес «Спартаку» много побед»