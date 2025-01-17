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Сегодня, 20:00

Полузащитник «Оренбурга» Башич назвал победу над «Спартаком» прекрасным чувством

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич заявил, что победа над «Спартаком» (2:0) в 1-м туре РПЛ не стала причиной дальнейших неудач команды.

«Если бы мы тогда не победили «Спартак»? Думаю, вообще никакой разницы. Если бы тогда не выиграли, не думаю, что потом показали бы лучшие результаты в других матчах. Затем мы сыграли вничью с «Ахматом» — а что было дальше, все видели. Конечно, удручающая ситуация для нас, все в клубе разочарованы. Нам нужно улучшать свою игру и забирать как можно больше очков.

Превозношение после той победы? Могу сказать конкретно за себя. Я выхожу и показываю максимум в каждом матче, вне зависимости от того, кто соперник. Это моя ментальность. Но конечно, когда ты обыгрываешь «Спартак», испытываешь прекрасные чувства, это правда», — цитирует Башича «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает последнее, 16-е место с 8 очками.

Источник: РБ Спорт
1
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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