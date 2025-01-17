Полузащитник «Оренбурга» Башич не может понять причину неудачной игры команды

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал, как игроки команды реагируют на неудачи.

«Да, раньше, включая наш матч, вы знали, что будет много голов. Мне реально сложно объяснить, что пошло не так. Многие вещи просто не работали. Конечно, мы не случайно на последнем месте, потому что много матчей провели плохо. Но были и хорошие игры, однако мы не могли в них победить. Старались, но все равно проигрывали. И я не могу назвать причину.

Атмосфера в раздевалке? Иногда мы кричим друг на друга, потому что хотим кого-то разбудить. Это происходит, когда ты понимаешь, что твой партнер на самом деле может намного больше. Считаю, что это нормальные вещи для футбола», — цитирует Башича «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает последнее, 16-е место с 8 очками.