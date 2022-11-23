Полузащитник «Оренбурга» Марин: «Я всем доволен в России, счастлив тут»

23 ноября, 14:13
Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин рассказал, какие он слышал стереотипы о России, и о своей адаптации в РПЛ.
«Я знаю, что Россия — невероятно холодная страна, в которой любят водку. Здесь безумно холодно! В Коста-Рике мы не привыкли к такому, у нас даже снега нет. Но я уже адаптировался к русским морозам», — цитирует футболиста Sport24.
25-летний футболист также сравнил условия в чемпионатах Израиля и России, заявив, что до перехода в «Оренбург» он покупал только вещи для пляжа.
«На самом деле мне здесь безумно хорошо. Я всем доволен в России, счастлив тут. С первого дня чувствую себя здесь как дома. Мне нравится Россия и Оренбург», — добавил Марин.
В текущем сезоне коста-риканский футболист провел за «Оренбург» 16 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования