Полузащитник «Оренбурга» Марин: «Я всем доволен в России, счастлив тут»

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин рассказал, какие он слышал стереотипы о России, и о своей адаптации в РПЛ.

«Я знаю, что Россия — невероятно холодная страна, в которой любят водку. Здесь безумно холодно! В Коста-Рике мы не привыкли к такому, у нас даже снега нет. Но я уже адаптировался к русским морозам», — цитирует футболиста Sport24.

25-летний футболист также сравнил условия в чемпионатах Израиля и России, заявив, что до перехода в «Оренбург» он покупал только вещи для пляжа.

«На самом деле мне здесь безумно хорошо. Я всем доволен в России, счастлив тут. С первого дня чувствую себя здесь как дома. Мне нравится Россия и Оренбург», — добавил Марин.

В текущем сезоне коста-риканский футболист провел за «Оренбург» 16 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.