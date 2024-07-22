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Сегодня, 19:15

Полузащитник «Оренбурга» Горбани рассказал о своем прогрессе в изучении русского языка

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Иранский полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани рассказал о своем прогрессе в изучении русского языка.

«Я уже хорошо адаптировался в команде. Начал изучать русский язык, уже немного говорю на нем. Русский язык очень сложный, я пока знаю не так много слов. Какая еда мне нравится в России? Я ем только рыбу и спагетти», — цитирует Горбани ТАСС.

23-летний Горбани выступает за «Оренбург» с февраля 2024 года. За это время он провел 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Оренбург
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