Полузащитник «Оренбурга» Горбани рассказал о своем прогрессе в изучении русского языка

Иранский полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани рассказал о своем прогрессе в изучении русского языка.

«Я уже хорошо адаптировался в команде. Начал изучать русский язык, уже немного говорю на нем. Русский язык очень сложный, я пока знаю не так много слов. Какая еда мне нравится в России? Я ем только рыбу и спагетти», — цитирует Горбани ТАСС.

23-летний Горбани выступает за «Оренбург» с февраля 2024 года. За это время он провел 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 3 гола.