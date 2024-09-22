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Полузащитник «Оренбурга» Томпсон — о ничьей с «Химками»: «Послевкусие после матча горькое»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон подвел итоги матча 9-го тура РПЛ с «Химками"(0:0).

— Для «Оренбурга» ничья с «Химками» — плохой результат. Послевкусие после матча горькое. Мы во втором тайме постоянно атаковали. Постараемся в следующий раз выигрывать такие матчи.

— Не казалось, что играли товарищеский матч, из-за маленького количества болельщиков?

— Нет, не казалось. Было мало болельщиков, но ко всем матчам подходим серьезно.

— Вы не выигрываете 12 матчей подряд.

— Конечно, обидно. Но мы должны собраться, качественнее работать на тренировках и добиться положительного результата в ближайших матчах.

«Химки» с 7 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с тем же количеством баллов находится строчкой выше — на 13-й месте, опережая химчан по дополнительным показателям.

ФК Оренбург
ФК Химки
Хорди Томпсон

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