Сегодня, 16:50
Полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон подвел итоги матча 9-го тура РПЛ с «Химками"(0:0).
— Для «Оренбурга» ничья с «Химками» — плохой результат. Послевкусие после матча горькое. Мы во втором тайме постоянно атаковали. Постараемся в следующий раз выигрывать такие матчи.
— Не казалось, что играли товарищеский матч, из-за маленького количества болельщиков?
— Нет, не казалось. Было мало болельщиков, но ко всем матчам подходим серьезно.
— Вы не выигрываете 12 матчей подряд.
— Конечно, обидно. Но мы должны собраться, качественнее работать на тренировках и добиться положительного результата в ближайших матчах.
«Химки» с 7 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с тем же количеством баллов находится строчкой выше — на 13-й месте, опережая химчан по дополнительным показателям.