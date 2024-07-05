В «Оренбурге» сообщили, что в ближайшее время Вера станет игроком «Химок»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» рассказал о переговорах с «Химками» по трансферу полузащитника Лукаса Веры.

«Мы обо всем договорились. Сейчас подготовят трансферный контракт и все. В ближайшее время Вера станет игроком «Химок». Согласовывается личный контракт и юридическая составляющая сделки», — сказал Андреев «СЭ».

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ. «Оренбург» финишировал на 12-м месте в чемпионате России.