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Сегодня, 15:29

В «Оренбурге» сообщили, что в ближайшее время Вера станет игроком «Химок»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» рассказал о переговорах с «Химками» по трансферу полузащитника Лукаса Веры.

«Мы обо всем договорились. Сейчас подготовят трансферный контракт и все. В ближайшее время Вера станет игроком «Химок». Согласовывается личный контракт и юридическая составляющая сделки», — сказал Андреев «СЭ».

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ. «Оренбург» финишировал на 12-м месте в чемпионате России.

Лукас Вера
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Химки
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