Хавбек «Оренбурга» Вера: «Сычевой — отличный игрок, сможет заиграть в любом топ-клубе России»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о нападающем команды Владимире Сычевом, который, по информации СМИ, перешел в самарские «Крылья Советов».

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ», что «Крылья Советов» направили запрос в «Оренбург» по Сычевому и теперь все зависит только от желания игрока.

«Сычевой — отличный человек и игрок, у него много хороших футбольных качеств. Он сможет заиграть в любом топ-клубе России. Все зависит от него. Думаю, он еще не сказал своего последнего слова. Надеюсь, после перерыва он продолжит забивать», — приводит слова Вера Metaratings.ru.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.