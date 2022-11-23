Полузащитник «Оренбурга» Марин сравнил стадионы в России и Коста-Рике

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин оценил стадионы в России и рассказал о своей мечте.

«Стадион «Оренбурга» мне нравится, симпатичный. Небольшой, но по сравнению с коста-риканскими — огромный. У некоторых стадионов на моей родине всего одна трибуна. В России же мне нравятся все арены — я мечтал сыграть на полях, которые принимали чемпионат мира. Но и стадион «Оренбурга» прекрасен. Наша крепость! «Лужники» я видел только на фотографиях. Не был ни внутри, ни снаружи и мечтаю сыграть на нем — пропитаться историей «Лужников», ее духом», — цитирует футболиста Sport24.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел за «Оренбург» 16 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.