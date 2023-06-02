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Сегодня, 11:31

Марин: «В «Крыльях» у Писарского нет таких качественных ассистентов, как я, Вера и Мансилья»

Мария Гусева
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Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин поделился мнением, почему нападающий Владимир Писарский перестал демонстрировать высокую результативность после перехода в «Крылья Советов».

27-летний форвард перешел в «Крылья» 5 января 2023 года. По данным портала Tranfermarkt, самарцы заплатили «Оренбургу» 1,35 миллиона евро.

«Почему Сыч [Писарский] перестал забивать? В «Крыльях» у него нет таких качественных ассистентов, как я, Вера и Мансилья. Мы отдавали ему все голевые передачи. Понятно, что Володе еще сложно адаптироваться в новой команде, для этого ему нужно побольше труда и терпение. А так, да, ему не хватает наших передач, ха-ха!» — цитирует Sport24 Марина.

В этом сезоне на счету Писарского 20 голов и 4 передачи в 35 матчах.

После перехода в «Крылья Советов» нападающий провел 16 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Его безголевая серия в РПЛ длится 11 матчей.

Источник: Sport24
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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