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Сегодня, 16:45

Томпсон: «Поздравляю «Ростов» с победой, «Оренбургу» нужно продолжать работать»

Алина Савинова
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Полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон ответил, тяжело ли давалась ему игра против защитников «Ростова».

29 апреля команда Валерия Карпина принимала дома «Оренбург». Матч завершился победой ростовчан (2:1).

«Насколько тяжело давалась борьба против защитников «Ростова»? Они, конечно, хорошие игроки, но и у нас есть такие же. Все, что могу сказать: поздравляю «Ростов» с победой. Нам нужно продолжать работать и стараться выигрывать дома», — цитирует Томпсона «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» с 40 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 26 баллами идет на 14-й строчке.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
Хорди Томпсон
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