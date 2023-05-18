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18 мая, 15:40

Полузащитник «Оренбурга» Вера может перейти в «Локомотив»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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«Локомотив» заинтересован в трансфере аргентинского полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры, сообщает Sport24. Агенты игрока уже встречались с руководством железнодорожников.

По данным источника, помимо Веры московский клуб может подписать еще двоих аргентинцев из «Оренбурга» — Брайана Мансинью и Флорентина Габриэля. В приоритете для «Локомотива» — Вера.

В этом сезоне Вера принял участие в 28 матчах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Мансинья провел 23 матча, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. В активе Габриэля 21 игра, 3 гола и 3 паса.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-18-poluzashchitnik-orenburga-vera-mozhet-pereyti-v-lokomotiv-mansilya-i-florentin-tozhe-mogut-okazatsya-v-klube
Лукас Вера
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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