Полузащитник «Оренбурга» Михайлов: «Всем понятно, что «Зенит» — клуб номер один в России»

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов, принадлежащий «Зениту» в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о желании выступать в составе сине-бело-голубых.

«Конечно, я верю, что сыграю за основу «Зенита». Не сказал бы, что это какая-то цель, но всем понятно, что «Зенит» — клуб номер один в России. Я в нем вырос, он мне дал многое, и я благодарен за дорогу в большой футбол. Понятно, что я хотел бы заплатить ему тем же, играя там», — сказал Михайлов «СЭ».

20-летний Михайлов выступал за «Пари НН» с осени 2022 по лето 2023 года. В летнее трансферное окно нижегородский клуб выкупил контракт футболиста у «Зенита», но в сентябре клуб из Санкт-Петербурга совершил обратный выкуп Михайлова у «Пари НН» и отправил его в аренду в «Оренбург».