4 ноября, 17:51

Ивлев: «Сделаем все возможное, чтобы воплотить идеи Шпилевского в реальность и сохранить «Пари НН» в РПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Пари НН» Андрей Ивлев прокомментировал борьбу команды за выживание в РПЛ.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы воплотить идеи тренера в реальность, начать набирать очки и всегда играть в футбол. Я от себя сделаю все возможное, чтобы «Пари НН» остался в РПЛ. Главное, чтобы мы все были единым коллективом. Как в «Факеле», когда в моменте все мужики стали единым целым, бились в каждом матче», — цитируют Ивлева «Известия».

В текущем сезоне 18-летний Ивлев провел 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

После 14 туров «Пари НН» с 7 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Известия»
