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Сегодня, 18:40

Полузащитник «Пари НН» Царукян признался, что не слишком любит посещать ночные клубы

Алина Савинова
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Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян ответил на вопрос о том, посещает ли он ночные клубы.

«Очень редко. Люблю веселое настроение там, где близкие люди и хорошая компания. Не люблю, когда слишком шумит. В крайнем случае можно дома устроить тусовку. Где тогда цепляю девчонок? Где-нибудь в ресторане могу познакомиться. Когда ты личность, когда ты симпатичный и брутальный, и про тебя можно сказать еще много хороших слов, с этим проблем нет. (Смеется.) Могут написать сами или я пишу», — приводит «РБ Спорт» слова Царукяна.

22-летний футболист выступает за нижегородскую команду с января этого года. Он провел 8 матчей за «Пари НН» во всех турнирах, отметившись одним голом.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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