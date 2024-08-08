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Сегодня, 21:21

Полузащитник «Пари НН» Царукян рассказал, из-за чего был отчислен из академии «Краснодара»

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Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал о времени, проведенном в академии «Краснодара».

«Инфраструктура академии «Краснодара»? Ранее никогда такого не видел — масштаб, поля, условия, питание. Мы ходили в школу, нас обули и одели. Это запредельный уровень. Отец обещал мне подарить iPhone 4, если меня туда возьмут. В итоге меня взяли, и свой телефон я сразу получил. Но с академией «Краснодара» не срослось из-за здоровья. Я пробыл там около трех месяцев, потерял палец. Перелезал через забор и получил открытый перелом указательного пальца на левой руке. Палец спасти не успели — это российская медицина, поэтому тут ничего нового.

Но из клуба убрали меня не из-за этого. У меня была астма. На одной из тренировок чувствую — задыхаюсь. Пришел в медицинский кабинет, врач говорит — езжай вылечись, а потом возвращайся. Однако нас чуть обманули. Родители готовы были взять на себя ответственность по всем вопросам здоровья, но «Краснодар» отказался принимать меня обратно. Хотя тренеры были двумя руками за», — цитирует Царукяна «РБ Спорт».

22-летний Царукян выступает в нижегородском клубе с зимы 2024 года. До этого в его карьере были «Алания», «Волгарь», «Факел» и ставропольское «Динамо».

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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