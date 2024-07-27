Полузащитник «Пари НН» Царукян: «После матча поиграю на фортепьяно и приготовлю ужин»

Сегодня, 18:50
Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал о своем хобби после матче 2-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3).
— После сегодняшнего матча, приду домой, поиграю на фортепьяно, приготовлю ужин и буду настраиваться на завтрашнюю тренировку.
— Вы пианист?
— Для меня это йога, терапия.
— Какую музыку предпочитаете?
— Современную классику: Людовик Энауди, Ян Тирсен и другие. Конечно, могу сыграть Баха и Бетховена, например, «Коллизию».
«Пари НН» после 2-го тура занимает пятнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, не набрав ни одного очка.