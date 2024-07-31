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Сегодня, 12:40

Полузащитник «Пари НН» Глейзер: «У РПЛ достаточно высокий уровень даже без участия в еврокубках»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Дан Глейзер в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уровне чемпионата России.

«Перед переездом в Россию я общался со многими своими знакомыми, которые мне рассказали об этой стране. Они говорили исключительно хорошие вещи как о стране, так и о городе. Если говорить об РПЛ, то у лиги достаточно высокий уровень даже без участия в еврокубках. Здесь я могу развиваться и улучшать свои игровые качества», — сказал Глейзер «СЭ».

Глейзер перешел в «Пари НН» из греческого клуба «ОФИ Крит» летом 2024 года. В этом сезоне 27-летний футболист провел 1 матч и не отличился результативными действиями.

«Пари НН» после 2 туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, не набрав ни одного очка.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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