Севикян ответил на вопрос, считает ли он себя главным открытием первой части сезона: «Лучшим себя точно не считаю»

Севикян ответил на вопрос, считает ли он себя главным открытием первой части сезона

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян оценил свою игру в первой части сезона РПЛ.

— Тебя многие называют открытием сезона и даже лучшим игроком первой части. Считаешь это заслуженным?

— Лучшим себя точно не считаю. Может быть, открытием в числе игроков, которые неожиданно удивили кого-то. Есть игроки, которые помогают своей команде находиться наверху турнирной таблицы.

— Кто эти игроки?

— В каждой команде свои лидеры. В «Краснодаре» это Сперцян и Кордоба. В «Локомотиве» Тикнизян, Глушенков, Дзюба. В «Спартаке» Промес, Зиньковский, Соболев. В каждой команде есть игроки, которые делают разницу.

В этом сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.