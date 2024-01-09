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Сегодня, 17:25

Севикян: «С Кубы привез отцу виски. Ром и сигары себе не позволял»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, как провел отпуск.

— Как провели отпуск? Некоторые говорят, что маловато отдыхали.

— Не мало точно. Только пролетело все быстро. В прошлом году отпуск получился более длительным. После заключительного тура неделю был в Москве, заболел, к сожалению, серьезно. Потом поехал на Кубу на десять дней, потом прилетел в Испанию на недельку. Потом уже приехал обратно.

— Чем занимался в отпуске? Ром, сигары мог себе позволить?

— Нет, без этого. Только как сувенир отцу виски привез.

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 24 очками после 18 туров.

ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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