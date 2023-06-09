Полузащитник «Пари НН» Глушаков: «Мне 36 лет — и что? Месси же играет»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков, отвечая на вопрос про свой возраст, сравнил себя с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Почему я не должен играть? Мне 36 лет — и что? Месси же играет или Нобоа и другие. Если я физически не уступаю молодым и своим конкурентам, я буду играть! Не снижаю к себе требования, работаю на тренировках. Каждый год у меня плюс-минус килограмм веса уходит. Я вроде в нормальной форме, жира нет. В «Пари НН» я на первых строчках по жировой массе. Нормально я себя чувствую», — приводит «РБ Спорт» слова Глушакова.

Глушаков перешел в «Пари НН» в начале 2023 года. В минувшем сезоне РПЛ 36-летний футболист провел 21 матч в составе команды из Нижнего Новгорода и отметился одним голом. Ранее он выступал за «Химки», «Ахмат», «Спартак», «Локомотив» и другие команды.