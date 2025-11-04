Видео
4 ноября, 16:40

Полузащитник «Пари НН» Ивлев: «Шпилевский ставит нам в пример «Лейпциг» времен Рангника»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Пари НН» Андрей Ивлев поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Алексея Шпилевского.

— Шпилевский ставит нам в пример «РБ Лейпциг» времен Рангника, когда команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов. И от этой игры старается отталкиваться в работе с нами. Плюс показывает игры кипрского «Ариса», который уже тренировал сам.

Понятно, что в Нижнем команда в последние годы борется за выживание в РПЛ. Так же как было у меня в прошлом сезоне в «Факеле». Но все равно я считаю, что надо отталкиваться только от своей игры. И это от нас требует Алексей Николаевич, — цитируют Ивлева «Известия».

В текущем сезоне 18-летний Ивлев провел 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

После 14 туров «Пари НН» с 7 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Известия»
12

  • m_16

    В Нижнем Новгороде с имеющимся набором игроков лучше Феликса Магата вспоминать. Он, кстати, вполне ещё жив, даже в Спартаке очень пригодился бы.

    04.11.2025

  • H R

    Пpoгнoзы футбольных мaтчeй infostavki.ru

    04.11.2025

  • zg

    И стадион всякой шушере типа росатома не сдавать на выставку,под лозунгом "ремонт"!

    04.11.2025

  • Иванова Кира

    Называй команду хоть Пари, хоть Париж, но Нижний Новгород, смотря на таблицу можно понять, что она внизу и не Верхний Новгород и не Великий Новгород.)) Ну а без шуток, город-миллионник, стадион построили к ЧМ, осталось только что то в консерватории поправить.

    04.11.2025

  • zg

    В атаку бегут,оборона ахтунг,а в ЛЛМ это будет вообще самоубийство!)))

    04.11.2025

  • zg

    А Рангника времен Локо он не вспоминает?!:grin:

    04.11.2025

  • <ИНСАЙДЫ НА СПОРТ

    04.11.2025

  • Иванова Кира

    Пока что Шпилевский ставит в Нижнем манеру игры " шпили-вилли", для выхода команды на новый уровень в выступлениях в "Лучшей лиге мира". Если Нижний и Сочи вылетят, лучшая лига мира приобретёт два шикарных стадиона)) На недавний матч Сочи -Нижний 5 октября пришло 3600 зрителей. Есть шанс что в пердиве посещаемость увеличится, благо билеты дешевле слелают и фан-уйди будет не нужен....Глядишь и 3800 соберётся) Ну а без шуток, Нижний вернётся, очищение "лучшей лигой мира" может ему помочь..Ну а пока там культ хоккейного Торпедо, которое радует местных болельщиков.

    04.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Жить как Рагник как говориться хорошо.....а косить под Рвгника еще лучше

    04.11.2025

  • Иванова Кира

    Шпилевский: -А не замахнутьли ли нам, на Моуринью нашего Жозе?))

    04.11.2025

  • gan75

    Пропитывайся духом победителей, в лучшей лиге мира пригодится...

    04.11.2025

    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя