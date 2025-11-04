Полузащитник «Пари НН» Ивлев: «Шпилевский ставит нам в пример «Лейпциг» времен Рангника»

Полузащитник «Пари НН» Андрей Ивлев поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Алексея Шпилевского.

— Шпилевский ставит нам в пример «РБ Лейпциг» времен Рангника, когда команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов. И от этой игры старается отталкиваться в работе с нами. Плюс показывает игры кипрского «Ариса», который уже тренировал сам.

Понятно, что в Нижнем команда в последние годы борется за выживание в РПЛ. Так же как было у меня в прошлом сезоне в «Факеле». Но все равно я считаю, что надо отталкиваться только от своей игры. И это от нас требует Алексей Николаевич, — цитируют Ивлева «Известия».

В текущем сезоне 18-летний Ивлев провел 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

После 14 туров «Пари НН» с 7 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.