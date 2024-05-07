Константин Кучаев: «Илич уже внес несколько изменений внутри команды»

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев прокомментировал назначение нового главного тренера Саши Илича.

«Пока прошло только два дня, это слишком маленький срок, чтобы о чем-то говорить. Он внес несколько изменений, но не буду вдаваться в подробности. Всякие изменения: и бытовые, и игровые. Футбол команды чуть-чуть изменился», — приводит слова Кучаева «РБ Спорт».

Сербский специалист сменил на посту главного тренера Сергея Юрана. В первом матче под руководством нового специалиста нижегородцы сыграли вничью со «Спартаком» — 0:0.