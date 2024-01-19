Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» рассказал о работе с Марко Николичем в «Локомотиве».

«Очень нравилось работать с ним! Человеческие отношения у него стояли на первом месте. А дисциплина и тренировки — это реально высший уровень. К сожалению, в итоге не сложилось. Думаю, в последнем сезоне сказалось то, что было много новичков... Буквально одного сбора не хватило. После «Ростова» его убрали, и начался очень тяжелый период. Якобы перестройка... Захотели пропагандировать немецкий футбол! Но только для него требуется «топ-физика» — в два раза мощнее. А с ней было, мягко говоря, не очень. При Гисдоле сборы были провальные. Мы просто пешком ходили по полю, кучу выходных давали. Зато твердили всем: «Да вообще все от головы идет. Вы должны в голове перестроиться». Отсюда и такой результат получился», — сказал Марадишвили «СЭ».

«Локомотив» под руководством Николича стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны в сезоне-2020/21.