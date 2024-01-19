Марадишвили: «Хочу играть за сборную Грузии! Надеюсь, будет возможность»

Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» рассказал, почему решил выступать за сборную Грузии.

— Президент «Урала» Григорий Иванов говорил, что проблем с переходом добавляла ситуация с грузинским паспортом. Ты получил его?

— Да, еще в сентябре. Но пока вопрос выступления за сборную решает Федерация футбола Грузии. Заявка в ФИФА была подана. Сейчас я жду. В федерации говорят, что пока идут отборочные матчи, нужно определенное время.

— Что повлияло на твое итоговое решение выступать за сборную Грузии?

— Взрослею, потихоньку переосмысливаю все, поэтому принял такое решение. Хочу играть за сборную Грузии!

— Не опасаешься критики из-за решения выступать за Грузию?

— У меня по линии отца все родственники — грузины. Почему не могу выступать за сборную Грузии? Да и столько я уже выслушал негатива на этот счет, что сейчас уже без разницы. Иногда захожу что-то почитать про себя, но отношусь с юмором. Когда был моложе, загонялся. Ты можешь сколько угодно пахать, но всегда найдутся те, кто негативно настроен. Те, кто завидует или кому просто скучно дома лежать. У того же Тики (Наир Тикнизян. — Прим. «СЭ») так было: месяц ты худший, а потом лучший на протяжении года. Думаю, что Тики вообще пора ехать за границу — он этого заслуживает. По его игре видно, что РПЛ он перерос.

Марадишвили является воспитанником ЦСКА. Ранее футболист выступал за сборную России U21.