Полузащитник «Пари НН» Тичич: «Лучше играть в лиге сильнее, чем в той, которая слабее, но позволяет выступать в еврокубках»

Сегодня, 15:45
Полузащитник «Пари НН» Лука Вешнер Тичич в интервью «СЭ» объяснил, почему решил выступать в России.
— Какая мотивация у молодого словенского игрока ехать в Россию?
— Становиться лучше. Как я уже сказал, лига в России сильнее, чем в Словении. Так что это шаг вперед. Для моей карьеры это было хорошим решением. Я даже особо не думал, когда получил предложение перейти в «Пари НН».
— Но при это в России сейчас нет еврокубков.
— Это не было для меня проблемой. Уровень лиги все равно позволяет мне прогрессировать. Мне кажется, лучше играть в лиге сильнее, чем в той, которая послабее, но позволяет тебе выступать в еврокубках.
24-летний словенец присоединился к «Пари НН» летом 2024 года.