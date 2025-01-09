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Полузащитник «Пари НН» Тичич: «Лучше играть в лиге сильнее, чем в той, которая слабее, но позволяет выступать в еврокубках»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Лука Вешнер Тичич в интервью «СЭ» объяснил, почему решил выступать в России.

— Какая мотивация у молодого словенского игрока ехать в Россию?

— Становиться лучше. Как я уже сказал, лига в России сильнее, чем в Словении. Так что это шаг вперед. Для моей карьеры это было хорошим решением. Я даже особо не думал, когда получил предложение перейти в «Пари НН».

— Но при это в России сейчас нет еврокубков.

— Это не было для меня проблемой. Уровень лиги все равно позволяет мне прогрессировать. Мне кажется, лучше играть в лиге сильнее, чем в той, которая послабее, но позволяет тебе выступать в еврокубках.

Лука Вешнер Тичич. «Хоть мы с президентом УЕФА соотечественники, не думаю, что он может помочь в возвращении России». Интервью полузащитника «Пари НН»

24-летний словенец присоединился к «Пари НН» летом 2024 года.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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