Полузащитник «Пари НН» Тичич: «Не переживал перед переездом в Россию. Мне здесь нравится»

Полузащитник «Пари НН» Лука Вешнер Тичич в интервью «СЭ» поделился эмоциями от переезда в Россию.

— У вас были переживания перед переездом в Россию из-за политической ситуации?

— Нет. Я знал ребят, которые здесь играли, и понимал, что все будет нормально. Так что сильно не переживал. Думаю, если бы опасался, я бы сюда не приехал.

— Отговорить никто не пытался?

— Некоторые мне говорили: «О, ты едешь в Россию... Ты же знаешь, какая ситуация там сейчас». Но они на самом деле не знают, как здесь все обстоит, и судят только по сообщениям СМИ. А я спрашивал у тех, кто играл в России. Они мне объяснили, что все хорошо. Но самым важным для меня был разговор с мамой. Она сказала: «Если это — твоя цель, то езжай». Это было то, что мне нужно было услышать. Сейчас она только радуется за меня, никаких переживаний.

— А с кем из футболистов общались перед переездом?

— Разговаривал с Ваней Дркушичем, который играл долго в «Сочи». Расспросил его обо всем, он дал мне пару советов и рассказал о жизни в России.

— Ваши первые впечатления от России?

— Все намного больше, чем в Словении! В Нижнем живет чуть меньше людей, чем во всей Словении! Мне нравится.

24-летний словенец присоединился к «Пари НН» летом 2024 года.