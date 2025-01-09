Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:45

Полузащитник «Пари НН» Тичич: «Каждый, кто увлекается футболом, отлично знает Аршавина»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Пари НН» Лука Вешнер Тичич в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне РПЛ.

— Что вы знали о России до переезда?

— Только то, что это огромная страна, где если тебе куда-то нужно поехать, то сделать это можно только на самолете (смеется). Ну и то, что здесь крутая лига.

— На какое место вы бы поставили нашу лигу?

— Думаю, она входит в топ-7. Российские топ-клубы очень хороши, и они отлично выступали бы и в Европе.

— Вы знали кого-нибудь из российских игроков или команд до переезда?

— Больше всего следил за Малкомом и Халком, когда они выступали здесь. Российские? Знал Аршавина. Он был звездой, в Словении его отлично знают. Мне кажется, каждый, кто увлекается футболом, отлично помнит его.

Лука Вешнер Тичич. «Хоть мы с президентом УЕФА соотечественники, не думаю, что он может помочь в возвращении России». Интервью полузащитника «Пари НН»

24-летний словенец присоединился к «Пари НН» летом 2024 года.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Читайте также
В МВД рассказали о двух схемах действий мошенников через «Госуслуги»
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
В Калифорнии сгорели дома известных актеров из-за лесных пожаров
Файзуллин на встрече с Путиным заявил о выделении 4,5 трлн рублей на федпроект
Махачев отравился перед боем с Царукяном, но все равно победил. Вспоминаем, как прошел их первый поединок
Названы главные спортивные события новогодних праздников
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Полузащитник «Пари НН» Тичич назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ
Батраков: «Отпуск провел отлично. Постараюсь радовать болельщиков в весенней части»
Батраков — о победе в премии «Первая пятерка»: «Раньше видел, как Миранчук получал ее. Приятно стоять здесь»
Полузащитник «Пари НН» Тичич: «Зенит» впечатляет — он столько лет на вершине»
Кавазашвили о потенциальных новичках «Зенита»: «За короткий период игрок не сможет притереться»
Полузащитник «Пари НН» Тичич: «Возможно, кто-то приезжает в Россию из-за денег, но я здесь, чтобы развиваться»
Сегодня
Вчера
Неделя