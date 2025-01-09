Полузащитник «Пари НН» Тичич: «Каждый, кто увлекается футболом, отлично знает Аршавина»

Полузащитник «Пари НН» Лука Вешнер Тичич в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне РПЛ.

— Что вы знали о России до переезда?

— Только то, что это огромная страна, где если тебе куда-то нужно поехать, то сделать это можно только на самолете (смеется). Ну и то, что здесь крутая лига.

— На какое место вы бы поставили нашу лигу?

— Думаю, она входит в топ-7. Российские топ-клубы очень хороши, и они отлично выступали бы и в Европе.

— Вы знали кого-нибудь из российских игроков или команд до переезда?

— Больше всего следил за Малкомом и Халком, когда они выступали здесь. Российские? Знал Аршавина. Он был звездой, в Словении его отлично знают. Мне кажется, каждый, кто увлекается футболом, отлично помнит его.

24-летний словенец присоединился к «Пари НН» летом 2024 года.