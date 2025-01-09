Полузащитник «Пари НН» Тичич: «Жизнь в России вдвое дешевле, чем в Словении»

Полузащитник «Пари НН» Лука Вешнер Тичич в интервью «СЭ» рассказал о своих тратах.

— Какие плюсы жизни в России вы уже для себя нашли?

— Очень люблю свою страну. После завершения карьеры буду жить в Словении. Если говорить о плюсах жизни в России, то здесь все доступнее. Квартира, еда и многое другое вдвое дешевле, чем в Словении. Это круто.

— Некоторые российские футболисты жалуются на цены в магазинах.

— Россиянам, возможно, так и кажется, но, когда приезжаешь из Словении, понимаешь, что жить в России намного дешевле. Я трачу здесь меньше.

— Российские журналисты в последнее время задают вопрос футболистам об их тратах в месяц. Сколько вы тратите?

— Смотря как жить.

— Некоторые российские игроки говорят, что могут прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

— Без аренды квартиры такое возможно. Если ты снимаешь, то нет. Так что в целом прожить на эту сумму реально. Жизнь не будет роскошной, но справиться можно. В Словении на эти деньги точно не проживешь целый месяц.

24-летний словенец присоединился к «Пари НН» летом 2024 года.