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Полузащитник «Пари НН» Майга: «Созваниваюсь с мамой каждый день, постоянно держим связь»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга ответил на вопрос «СЭ» о взаимоотношениях с мамой.

«Новый год встретил в Нижнем, никуда не ездили. Ко мне приехала мама, у которой скоро операция. Ждем даты. Предстоит операция в Москве. В Нижнем сказали, что это возможно только в марте. Я очень переживаю, мне очень важно здоровье мамы. Она поддерживала меня, когда у меня не было ничего. Сейчас я хочу, чтобы у нее все было хорошо. Связь с мамой до приезда в Россию? Созваниваемся с мамой каждый день, узнаем, как дела друг друга, постоянно держим связь. И перед играми, например», — сказал Майга «СЭ».

Майга выступает за «Пари НН» с июля 2022 года.

Дарик Агаларов

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Мамаду Майга
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