Майга: «Промес — легенда «Спартака»! У него русская душа! Хочу, чтобы он вернулся в РПЛ»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Россию.

«Хочу, чтобы Промес вернулся в РПЛ! Он легенда «Спартака», такому футболисту надо играть. У него русская душа, он любит «Спартак». Желаю ему только хорошего. Когда мы играли против них, я видел в его глазах отношение к команде», — сказал Майга «СЭ».

Ранее стало известно, что Промес должен около полумиллиона рублей российским налоговым службам.

Сейчас 33-летний нидерландец играет в ОАЭ, где находится после вынесения обвинительного приговора по уголовному делу на родине, за «Дубай Юнайтед». Клуб принадлежит российскому бизнесмену Сергею Ломакину, который также владеет московской «Родиной» из первой лиги.

В 2024 году Промес был арестован в ОАЭ после попадания в автомобильную аварию. Власти Нидерландов требовали его экстрадиции, местный суд приговорил его к 6 годам тюрьмы за участие в наркоторговле и нанесение телесных повреждений. Впоследствии игрок был освобожден из-под стражи в Эмиратах.

Артем Бухаев, Дарик Агаларов