Полузащитник «Пари НН» Майга о зимнем отпуске: «Времени отдохнуть, если честно, не хватило»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга поделился впечатлением от зимнего отпуска.

«Во время отпуска немного побыл на Мальдивах, а потом у меня, к сожалению, заболели дети, лечил их в Москве, — приводит слова малийского футболиста Sport24. — Времени отдохнуть, если честно, не хватило. Ощущение, что вообще не отдохнул, не получилось перезагрузиться. Не могу сказать, что устал от футбола, но после чемпионата всегда тяжело. Хотелось чуть-чуть забыть о футболе. Когда у тебя есть семья, всегда непросто. Нет времени на себя, постоянно на тренировках. Если бы было больше времени, то поехал бы к родителям на Мали. Меня очень расстроило, что в отпуске не получилось туда слетать».

В этом сезоне 28-летний Майга сыграл 19 матчей за «Пари НН» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.