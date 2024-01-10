Полузащитник «Пари НН» Майга оценил игру команды в РПЛ

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга поделился мнением о турнирном положении команды в чемпионате России. Клуб идет 9-м в турнирной таблице.

«Считаю, первая часть сезона прошла нормально. Самое главное, что мы уже не боремся за выживание. Наша цель в этом году — попасть в первую десятку. Мы очень этого хотим. Прогресса удалось добиться за счет усилений и смены тренера. У нас большая конкуренция, это помогает», — цитирует Майгу Sport24.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 15 очков в РПЛ, не отметившись результативными действиями.