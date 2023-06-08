Полузащитник «Пари НН» Майга: «Меня не поняли, я не продавал сигареты в России, а помогал другу»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга опроверг информацию о том, что он в России продавал сигареты.

Ранее в одном из интервью 28-летний малийский футболист рассказал, что подрабатывал продажей сигарет в России, когда у него не было клуба.

«Может, меня не поняли. Люди думали, что я продавал сигареты. Но я не продавал сигареты, а помогал другу, у которого такой бизнес. Табачная лавка», — цитирует «РБ Спорт» игрока.

Майга выступает за «Пари НН» с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел 22 матча в РПЛ и забил 1 гол.