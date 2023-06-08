Полузащитник «Пари НН» Рыбчинский о стыковых матчах: «Мы сами себя в эту ситуацию загнали»

Полузащитник «Пари НН» Дмитрий Рыбчинский прокомментировал «СЭ» победу над «Родиной» (3:0) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

— Был нервозный первый тайм. Мы забили, но потом «Родина» нас прижала, создавала моменты. Нам нужно было успокоить игру. Во втором тайме контролировали ход встречи и забили еще два гола. 3:0 — хороший счет, но есть ответный матч. Нельзя расслабляться.

— Не была ли команда скована из-за того, что попала в стыки?

— Понятно, что есть ответственность. Мы сами себя в эту ситуацию загнали. Выходим с запредельной мотивацией на матчи, чтобы решить поставленную задачу.

Ответная игра между «Пари НН» и «Родиной» состоится в Нижнем Новгороде 10 июня. Начало — в 14.30 мск.