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Полузащитник «Пари НН» Севикян: «Мой отец — мой авторитет»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» рассказал о влиянии отца на профессиональную карьеру.

«Всегда советуюсь с отцом, когда принимаю какое-то решение. С самого детства он ходит на все мои матчи, не пропускает. Папа всегда был вовлечен в мою карьеру. В детстве он бывал и строг, после каких-то матчей мог и поругать. Но я становился старше, и отец видел, что я сам могу оценить и покритиковать себя. Видел мое трудолюбие и любовь к футболу. Даже сейчас, например, после неудачных матчей он мне не звонит после игр — знает, что буду расстроен. Всегда набирает на следующий день, начинает поддерживать.
Папа — большая помощь для меня. Его мнение всегда очень важно! Не только в вопросах футбола, но и просто по жизни. Любой совет, любые слова для меня ценны. Мой отец — мой авторитет. Могу с ним поговорить на разные темы, спросить мнение», — сказал Севикян «СЭ».

В текущем сезоне Севикян провел 23 матча в составе нижегородцев и забил 7 голов.

Эдгар Севикян. «Получил вызов в сборную России, но сердце подсказало выбрать Армению». Интервью Севикяна

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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