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Сегодня, 14:27

Полузащитник «Пари НН» Севикян вызван в сборную Армении

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Эдгар Севикян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян получил вызов в сборную Армении, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Он будет находиться в расположении национальной команды с 9 по 18 октября. В рамках отбора Евро-2024 Армения сыграет со сборной Латвии (12 октября) и проведет товарищескую встречу с Северной Македонией (17 октября).

В конце августа Севикян отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению. Он выступал за молодежную и юношескую сборную России.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник забил 5 голов в 13 матчах во всех турнирах.

Сборная Армении по футболу
Эдгар Севикян
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