Полузащитник «Пари НН» Севикян вызван в сборную Армении

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян получил вызов в сборную Армении, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Он будет находиться в расположении национальной команды с 9 по 18 октября. В рамках отбора Евро-2024 Армения сыграет со сборной Латвии (12 октября) и проведет товарищескую встречу с Северной Македонией (17 октября).

В конце августа Севикян отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению. Он выступал за молодежную и юношескую сборную России.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник забил 5 голов в 13 матчах во всех турнирах.