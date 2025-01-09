Полузащитник «Пари НН» Тичич назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ

Полузащитник «Пари НН» Лука Вешнер Тичич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о лучших игроках текущего сезона РПЛ.

— Лучшие игроки этого сезона, на ваш взгляд?

— Вендел, Барко, Батраков, Кордоба, Угальде и Боселли.

— Боселли — главная звезда «Пари НН»?

— Я вообще считаю его одним из лучших в лиге. Вижу его каждый день, как он работает, и восхищаюсь им. Знаю, на что он способен.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.